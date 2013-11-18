كردون أمني ببني سويف بعد وقوع حادثي ثأر في قريتين

فرضت أجهزة الأمن ببنى سويف كردونا أمنيا على قريتي كفر منصور بمركز ببا والدوالطة بمركز بني سويف بعد أن وقع حادثي ثأر في مركزي ببا وبني سويف أمس بالرغم من عقد مديرية الأمن جلسات صلح بين العائلات فسقط مدرس قتيلا في قريته كفر منصور بمركز ببا على يد أحد أفراد عائلة آخذا بالثار منه لمقتل ابنهم من 10 سنوات ، فيما قام إسعاف بنى سويف بنقل عامل بين الحياة والموت من قرية الدوالطة بمركز بنى سويف إلى المستشفى عندما قام طالب بالثأر لشقيقه المقتول على يد شقيق المجني عليه العام الماضي .

كان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف تلقى بلاغا من اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية بوصول علي أحمد الهلاوي 40 سنة من عائلة الهلاوي بقرية كفر منصور جثة هامدة لمستشفى ببا المركزى وتلقى رصاصات نافذة فى الصدر والظهر أدت لمقتله .

وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز شرطة ببا بإشراف العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية ، قيام مجموعة من عائلة الشيسية بالتربص للمجنى عليه ،واطلقوا عليه النيران بسبب خصومة ثأرية قديمة منذ 10 سنوات ،عندما قامت عائلة المجنى عليه ( الهلاوية ) بقتل أحد أفراد عائلة الشيميه فى مشاجرة بين العائلتين رغم عقد جلسة صلح عرفية بين الطرفين .

فيما تلقى اللواء طارق الجزار نائب مدير الامن بلاغا من العميد عادل حجازى مامور مركز بنى سويف بوصول طه مؤمن احمد عبدالمطلب 22 سنة عامل ومقيم بقرية الدوالطة مصاب بجروح نافذة بالصدر والبطن والرقبة الى مستشفى بنى سويف العام وتم تحويله الى مستشفى القصر العينى لخطورة حالته .

وتبين من تحريات العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية باشراف اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية أن مشاجرة وقعت بين عائلة عبدالمطلب وعائلة فؤاد من قرية الدوالطة العام قبل الماضى واتهمت عائلة فؤاد شقيق المصاب محمد مؤمن عبدالمطلب بقيامه بقتل نجلهم شقيق المتهم وقامت اجهزة الامن بعقد جلسة صلح بين العائلتين وتم تقديم الجودة ودية لاهل المجنى وتم تحديد شرط جزائى مليون جنيه الا ان (احمد على ) طالب من عائلة فؤاد 17 سنة تربص بشقيق قاتل اخيه طه مؤمن احمد عبدالمطلب وقام بطعنه ثارا لمقتل شقيقه وقامت اجهزة الامن بالقبض على المتهم .