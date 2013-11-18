وزير النقل: إقامة كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقان دهشور موقع حادث القطار

أكد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل إنه أصدر تعليمات باقامة كوبرى علوى للسيارات بموقع مزلقان دهشور الذى شهد حادث اصطدام قطاربضائع باتوبيس وسيارة نقل على ان يتم الإنتهاء منه قبل شهر يونيو القادم وذلك نظرا لكثافة المرور عليه باعتباره طريق حيوى ٠

وتقدم الدميرى فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء عصر اليوم بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين توفوا ، والدعاء بسرعة الشفاء للمصابين فى الحادث الذى وصفه بانه ضمن مسلسل الحوادث التى تحدث يوميا على المزلقانات التى وضعت الدولة برنامج لتطويرها على مستوى الجمهورية .

وقال وزير النقل ان هناك ٨٧١ مزلقان مقنن للسكك الحديدية وهناك ٤٥٠٠ مزلقان عشوائى يعبرها الأهالى دون الاحتيطات الواجبة ٠

وقال إن الحادث وقع أثناء مرور قطار بضائع قادم من أسوان وعند مزلقان دهشور إقتحم اتوبيس رحلات من الجهة البحرية وفى نفس الوقت سيارة نقل من الجهة القبلية فى الاتجاه المعاكس حيث كان المزلقان منتظم فى تشغيله بأجراس الانذار والانوار وفى حراسة خفيرى المزلقان الا انه لعدم التزام سائقى الاتوبيس والسيارة النقل اتباع تعليمات المرور عبر المزلقان مما ترتب عليه الاصطدام مع القطار وتسبب فى الوفيات والاصابات ٠

واوضح وزير النقل انه انتقل على الفور لموقع الحادث ومعه قيادات هيئة السكك الحديدية للمعاينة والعمل على توجيه المعدات والاوناش وسحب القطار من الخلف بعد تصريح النيابة واستعادة الطريق للسير ٠

واشار الى انه وجه بسرعة الإنتهاء من صرف التعويضات الخاصة بتأمينات الهيئة حيث سيتم صرف مبلغ ٢٠ الف جنيه لاسرة المتوفى ونسبة من هذا المبلغ للمصابين طبقا لحالة الاصابة.