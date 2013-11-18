فقدان الشهية عند الأطفال يرجع لأسباب عضوية أو نفسية

نجد بعض الأمهات يعانون من فقدان شهية أطفالهم، وعدم تناولهم الطعام ولا يعلمون السبب، ويحاولون إجبار أطفالهم على تناول الطعام دون أن يبحثوا عن السبب الذى أدى لذلك.

قال الدكتور رفيق شوقى عطا لله، استشارى طب الأطفال جامعة عين شمس، إن فقدان الشهية عند الأطفال يكون نتيجة لأسباب عضوية أو نفسية، ومن الأسباب العضوية التى تؤدى إلى فقدان الشهية، التهاب الحلق واللوزتين، أو التهاب المعدة والأمعاء والالتهابات الفيروسية والبكتيرية، والتهابات الفم والأسنان التى تقوم بإفرازات معينة من الغدد اللعابية، التى تؤثر على تذوق الطعام والتهابات الغدة النكافية، والأنفلونزا، لافتا أن الأطفال الرضع يصبح عندهم فقدان للشهية أثناء التسنين، لأن أثناء ظهور الأسنان تسبب الآلام، ويصعب على الطفل تناول الطعام.

وأضأف عطا لله، أن من العوامل النفسية التى تؤدى إلى فقدان الشهية عند الأطفال الضغط النفسى من الأهل أثناء الدراسة، أو المعاملة السيئة للأطفال، ووجود نزاع بين الأب والأم أمام الأطفال، مشيرا إلى أنه إذا كان الطفل أقل من سنتين، يكون التسنين هو السبب الرئيسى لفقدانه الشهية.

> كما يوضح استشارى طب الأطفال، أن فقدان الشهية للأطفال أقل من سنتين يعطى لهم مسكنات موضعية قبل الرضاعة والأكل، حتى تساعدهم على تناول الطعام، وإذا كان الطفل مصاب بالتهاب فيروسى وبكتيرى، يتم المعالجة الفورية، وتكون نسبة الشفاء سريعة دون التعرض لأى مضاعفات.

> وأوصى الطبيب بعض الأمهات إذا لاحظوا على أطفالهم فقدانا مفاجئا للوزن والشهية، يجب الذهاب للطبيب، والتأكد من الحالة الصحية للطفل، وإذا لم يتواجد سبب عضوى وراء ذلك، يجب مراعاة الجانب النفسى للأطفال بعدم وجود مشكلات بين الأب والأم أمام الأطفال وعدم الضغط الزائد على الأطفال أثناء الدراسة.