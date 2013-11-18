"نيويورك تايمز": جراحات استبدال الركبة تحد من أمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وأشرف عليها فريق من الباحثين الكنديين بجامعة تورنوتو، وشملت 153 شخصاً من المصابين بمرض التهابات المفاصل، عن معلومات جديدة ومثيرة تحد من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.

وأشار الباحثون إلى أن خضوع الأشخاص المصابين بالتهابات المفاصل الشديد لجراحات استبدال مفصل الركبة أو الورك –على حسب نوع الإصابة- له فوائد إضافية صحية، ويساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، والتى تعد السبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم.

وساهمت تلك الجراحات فى علاج الآلام والالتهابات التى تصيب مرضى المفاصل، والقضاء على معاناتهم الكبيرة، وكما ساهمت فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك أمراض الأوعية الدموية الخطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية وقصور عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية.

وكشفت النتائج أن مرضى التهابات المفاصل الذين خضعوا للعمليات الجراحية لاستبدال مفصل الركبة أو الورك انخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لهذه الجراحات، وذلك بسبب فاعلية هذه العمليات فى الحد من الآلام والالتهابات والشعور بالاكتئاب، وهى كلها عوامل تساهم فى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

جاءت هذه النتائج بالدورية الطبية البريطانية " BMJ"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها وذلك فى الرابع عشر من شهر نوفمبر الجارى.

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