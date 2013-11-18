أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"نيويورك تايمز": جراحات استبدال الركبة تحد من أمراض القلب

Google+ Print
"نيويورك تايمز": جراحات استبدال الركبة تحد من أمراض القلب "نيويورك تايمز": جراحات استبدال الركبة تحد من أمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وأشرف عليها فريق من الباحثين الكنديين بجامعة تورنوتو، وشملت 153 شخصاً من المصابين بمرض التهابات المفاصل، عن معلومات جديدة ومثيرة تحد من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.

وأشار الباحثون إلى أن خضوع الأشخاص المصابين بالتهابات المفاصل الشديد لجراحات استبدال مفصل الركبة أو الورك –على حسب نوع الإصابة- له فوائد إضافية صحية، ويساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، والتى تعد السبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم.

وساهمت تلك الجراحات فى علاج الآلام والالتهابات التى تصيب مرضى المفاصل، والقضاء على معاناتهم الكبيرة، وكما ساهمت فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك أمراض الأوعية الدموية الخطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية وقصور عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية.

وكشفت النتائج أن مرضى التهابات المفاصل الذين خضعوا للعمليات الجراحية لاستبدال مفصل الركبة أو الورك انخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لهذه الجراحات، وذلك بسبب فاعلية هذه العمليات فى الحد من الآلام والالتهابات والشعور بالاكتئاب، وهى كلها عوامل تساهم فى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

جاءت هذه النتائج بالدورية الطبية البريطانية " BMJ"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها وذلك فى الرابع عشر من شهر نوفمبر الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365