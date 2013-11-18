محافظ المنيا يعلن خطة تكاملية لرعاية المواطنين صحياً

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنياعن خطة تكاملية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ومناقشة خطة تطوير المستشفيات والكوادر الطبية وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة التأمين الصحي.

وأوضح المحافظ أنه سيتم ربط غرف العمليات الرئيسية بالقطاعات الصحية الثلاث ( الصحة – مستشفى الجامعة التأمين الصحى) لاسلكياً بسيارات الإسعاف بالمحافظة حتى يتسنى توجيه الحالات الحرجة بشكل صحيح لتقديم الرعاية الصحية كاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة بحضور الدكتور محمد شريف رئيس جامعة المنيا و اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والقيادات المختصة.

> وقال المحافظ أنه سيتم تزويد المستشفى الجامعى بعدد 5 أجهزة تنفس على سبيل الإعارة من مديرية الصحة وذلك لتدريب العاملين والأطباء والممرضات على كيفية استخدام الأجهزة.

وكلف مدير مديرية الصحة بعرض تقرير تفصيلى عن كافة الأجهزة سواء المشتراه أو الممنوحة أيا ما كانت وجهات منحها لوزارة الصحة وتوزيعها على المستشفيات وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أجهزة مازالت حبيسة المخازن وخارج نطاق التركيب والتشغيل لمحاسبة المتسببين فى ذلك.