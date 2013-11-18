رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى تدعو إلى وقفة تضامنا مع أبناء سوريا

دعت رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى فى بيان لها إلى وقفة أمام السفارة السورية السبت القادم للتضامن مع أبناء سوريا القابعين فى آتون الحرب الأهلية و يواجهون أعتى أسلحة الإرهاب والعنف بأسم الدين والقتل على الهوية، وللمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المطران بولس اليازجي “مطران حلب للروم الأرثوذكس”، والمطران يوحنا إبراهيم “مطران حلب للسريان الأرثوذكس”، اللذان تم خطفهما قسرياً وقتل سائقهما خلال تقديمها المساعدات الإنسانية لبعض العائلات المهجرة في ريف حلب بسوريا.

وقالت الرابطة فى بيانها ” إلى مسيحي مصر ومُسلميها الشرفاء، لجميع المُتعاطفين مع القضية السورية والشعب السورى المنكوب، والأمهات الثكالى اللائى فقدن أبنائهن وبناتهن فى حرب ضروس يشنها أعداء الإنسانية من داخل سوريا وخارجها”.