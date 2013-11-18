محافظ سوهاج في أعمال مؤتمر “السكان والتنمية في مصر”

يشارك اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم بالقاهرة مؤتمر ” السكان والتنمية في مصر .. تحديات متوقعة وفرص متاحة ” ، والذي يستمر لمدة يومان في الفترة من 18 وحتى 19 نوفمبر الجاري و ينظمه المجلس القومي للسكان برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وتحت رعاية الدكتورة مها الرباط وزيرة الدولة لشئون الصحة والسكان .

وقال المحافظ أن المؤتمر يهدف إلى وضع القضية السكانية والتنمية البشرية على أولويات الأجندة السياسية للدولة والإعلام والمجتمع المدني ، ووضع رؤية جديدة للقضية السكانية وأسس تناولها من منظور متكامل للتنمية البشرية المستدامة والتأكيد على إلتزام أجهزة الدولة المختلفة بتلك الرؤية كخطوة تجاه مراجعة الإستراتيجية القومية للسكان لعام 2008 وتعديلها ، بالإضافة إلي مناقشة الرؤية المقترحة من المجلس القومي للسكان لمجتمع مصري ينعم بالرفاهية الإجتماعية والإقتصادية المبنية على حقوق المواطنة المتساوية لكافة المصريين ونمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية للدولة بما يضمن مشاركة أكثر فعالية في حياة ديمقراطية سليمة .