فض اعتصام موظفي “التضامن” بالمنوفية بعد نقل وكيل الوزارة

أصدر الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الإجتماعي اليوم قراراً بنقل وكيلة الوزارة بالمنوفية عزيزة عمار إلى مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظ القليوبية وتعيين فرج إبراهيم سليمان وكيلاً لمديرية الشئون الإجتماعية والقائم بأعمال وكيل الوزارة خلفاً له وذلك استجابة لمطالب العاملين بمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بإقالتها بعد إحتجاجات واسعة استمرت 5 أيام متتالية ،حيث قرر العاملون المحتجون فض إعتصامهم وإعادة فتح مبنى المديرية والعودة للعمل بعد الإستجابة لمطالبهم.

ومن جانبها قالت عزيزة عمار – وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية سابقا – انها لن تنفذ قرار النقل الى محافظة القليوبية وانها مستمرة فى عملها فى منصب كوكيلة لوزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية مشيرا إلى أنه من غير المعقول إنه إذا تظاهر موظفون لأعراض مصالح شخصية يتم على آثرها نقل المسئول قائلة ” إحنا مش فى دولة”.