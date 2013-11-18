دراسة: نمو ملحوظ في قدرات شركات الطيران الاقتصادي

حققت شركات الطيران منخفض التكلفة – الطيران الاقتصادي- العاملة في الشرف الأوسط، ارتفاعاً في طاقاتها الاستيعابية مقداره 2 مليون مقعد في العام الحالي.

وذلك وفقاً للدراسة التي أصدرتها شركة أماديوس –التي توفر الحلول التكنولوجية لقطاعي السياحة والسفر- أن شركات الطيران منخفضة التكلفة.

أوضح تحليل أماديوس أنه في النصف الأول من عام 2013 مثلت كل من إندونيسيا والهند وتايلاند وماليزيا، أكثر من 50٪ من نمو القدرة الاستيعابية لشركات الطيران الاقتصادي العالمية بنسبة 6.8٪.

وقد سجلت آسيا أقوى معدلات النمو على الإطلاق مع زيادة عامة بمقدار 28٪ لتصل إلى 129 مليون مقعد للمغادرين في شركات الطيران الإقتصادي في الأشهر الستة الأولى من عام 2013.

فيما حافظت لندن على مكانتها كأكبر مدينة لشركات الطيران الإقتصادي في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث ضمت ما يقرب من 15 مليون مقعد في النصف الأول من عام 2013.

بينما سجلت معظم شركات الطيران الاقتصادي في” جنوب أوروبا” انخفاضاً في قدرتها الاستيعابية، وشهدت مدريد تراجعاً في قدرتها الاستيعابية للمغادرين في شركات الطيران الاقتصادي بنسبة 27% وهي النسبة الأعلى من أي عاصمة في المنطقة. وشهدت أثينا وروما كذلك انخفاضاً بنسبة كبيرة.

وبحسب دراسة أماديوس، تتناقض هذه الصورة بشدة مع الوضع في كثير من دول شرق وشمال أوروبا حيث شهدت وارسو قفزة هائلة في القدرة الاستيعابية في شركات الطيران الاقتصادي، بزيادة بلغت 63٪ في العام على أساس سنوي وتمثل الآن ما نسبته 27٪ من إجمالي القدرة الاستيعابية للمغادرين من المدينة. كما سجلت اسطنبول وكوبنهاغن زيادة في السعة في شركات الطيران الاقتصادي بشكل كبير.