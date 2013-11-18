محافظ المنيا يوقع بروتوكول تخصيص مقر لـ”حماية المستهلك” بالمحافظة

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن تخصيص أول مقر لجهاز حماية المستهلك داخل المحافظة وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين التجارية ومنع الغش ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون خلال عمليات التبادل التجاري.

> جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك حيث تم توقيع البروتوكول الخاص بتحديد موقعين تابعين للمحافظة للعمل كفروع للجهاز .

وأكد المحافظ أن وجود جهاز حماية المستهلك بالمحافظة سوف يساهم فى تحديد آليات لتشديد الرقابة على الأسواق ومساندة الأجهزة التنفيذية فى ضبط حسن تقديم الخدمات التجارية للمواطنين والالتزام بقانون حماية المستهلك.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز أن هناك سعى لدى الجهاز لنشر ثقافة حماية المستهلك لدى المواطنين من خلال البدء فى إنشاء فروع للجهاز بعدد من المحافظات إضافة إلى إقامة عدد من الورش والندوات لمراقبة الأسواق.