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“تعليم أسيوط” يكرم المتميزين ويحيل 3 مدرسين للتحقيق

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“تعليم أسيوط” يكرم المتميزين ويحيل 3 مدرسين للتحقيق “تعليم أسيوط” يكرم المتميزين ويحيل 3 مدرسين للتحقيق

الإدارة التعليمية

أكد فتحى داوود وكيل التربية والتعليم بأسيوط استمرار حملات المتابعة والتفتيش على جميع المنشات التعليمية والمدارس داخل المحافظة للتاكيد على الإلتزام بسيرالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال تكريمه كلاً من أحمد إبراهيم معوض مدير مكتب وكيل الوزارة وسيد الشريف محمد أخصائى التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم ومنحهم شهادة تقدير لتفانيهم فى العمل وحسن استقبالهم للمواطنين.

وفى سياق منفصل أمر بإحالة 3 مدرسين بمدرسة الزاوية الإعدادية بنين بإدارة أسيوط التعليمية إلى الشئون القانونية لتركهم عملهم أثناء اليوم الدراسى .

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