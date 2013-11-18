مصدر كنسي: تشييع ضحايا قطار دهشور من كنيسة مارجرجس بالفيوم

قال القمص باخوم راعي كنيسة العذراء بمدينة الفيوم ، إن جميع ضحايا حادث قطار دهشور هم من أسرة واحدة ، وأنهم كانوا يحضرون حفل خطوبة بالقاهرة ، ووقع الحادث خلال عودتهم إلى محل إقامتهم بمدينة الفيوم.

واشار في تصريح له اليوم إلى أنه سيتم تشييع جثامين ضحايا حادث قطار دهشور من كنيسة مار جرجس بالفيوم ، في وقت لاحق اليوم الإثنين.

من جهته ، قال القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يتابع تطورات حادث قطار دهشور مع الأنبا إبرام، أسقف الفيوم..