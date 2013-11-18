"محامون من أجل العدالة" تطالب "الببلاوى" بالاستقالة بسبب قطار دهشور

أعربت حركة "محامون من أجل العدالة" عن بالغ أسفها بسبب الحادث المأساوى الذى شهدته مصر، بتصادم حافلة ركاب وعربة النقل مع قطار دهشور، والذى وصل عدد ضحاياه حتى إصدار البيان إلى 27 قتيلا، و28 جريحا.

وطالبت الحركة، فى بيان لها اليوم الاثنين، حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالاستقالة، وقالت إن الحكومة تناست أن مرافق الدولة تتآكل حتى أصبحت تمثل طريقا لموت المصريين، وأهملت مرافق الدولة وتسيير حياة المواطنين.

وأضافت الحركة، "إننا اليوم ما عدنا نجرؤ على نعى الشهداء، وقد كثروا بغير حساب لمن سلب أرواحهم، وإنما ننعى من يستحق النعى حقًا، وهو ضمير كل مسئول فى هذا الوطن، وعلى رأس هؤلاء المسئولين رئيس الوزراء وحكومته الذين لا يختلفون عن سابقيهم بتكرار نفس الأخطاء، وتتقدم الحركة بخالص العزاء لأسر الضحايا وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وتابع البيان، "عندما يغيب الحساب، وتهون الدماء، وحين لا يدرك المسئول حجم ومعنى المسئولية، حين يحدث كل هذا ولا يستقيل أو يقال رئيس الوزراء من منطلق المسئولية، فإنه من الطبيعى أن تتكرر المأساة".