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"القومى للطفولة": الإخوان سيستخدمون أطفال الشوارع بأعمال الفوضى غدا

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"القومى للطفولة": الإخوان سيستخدمون أطفال الشوارع بأعمال الفوضى غدا "القومى للطفولة": الإخوان سيستخدمون أطفال الشوارع بأعمال الفوضى غدا

حذرت الدكتورة عزة العشماوى، أمينة المجلس القومى للطفولة والأمومة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من محاولات جماعة الإخوان للزج بأطفال الشوارع خلال الاحتفال بذكرى محمد محمود غدا.

وكشفت "العشماوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن محاولات جماعة الإخوان المسلمين لإعداد وتجييش أطفال الشوارع وغيرهم لاستغلالهم فى إحداث الفوضى والقيام بعمليات التخريب والإرهاب غدا وذلك بهدف هدم استقرار الدولة.

وأشارت "العشماوى "أن المجلس يدق ناقوس الخطر لينذر المجتمع المصرى بكافة أجهزته ومؤسساته من هذه المحاولات ويحذر منها، مشيرة إلى أنه لا يعنى بذلك أن إشارة ظاهرة أطفال الشوارع تم القضاء عليها، بل إشارة إلى أن هناك مخططا تخريبيا، يتعين على الجميع أن يضعه بعين الاعتبار.

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