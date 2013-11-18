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نيمار: لا أشعر بالضغط لإصابة ميسي

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نيمار: لا أشعر بالضغط لإصابة ميسي نيمار: لا أشعر بالضغط لإصابة ميسي

(إفي) - صرح البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بأنه لا يشعر بأي ضغط نتيجة إصابة زميله في الفريق ليونيل ميسي، التي تسببت في إبعاده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وفي تصريحات لمحطة (بي إن سبورت) الخاصة أعرب نيمار عن امله في أن يتماثل ميسي للشفاء في أقرب وقت ممكن ويعود لمساعدة لاعبي البرسا مجددا، علما بأن الأرجنتيني يعاني من تمزق في عضلة الفخذ ذات الرأسين.

ومن ناحية أخرى جدد نيمار تأكيده على أنه تأقلم على الوضع داخل برشلونة بشكل سريع كما هو متوقع، مبينا أن انضمامه للبرسا كان بمثابة حلم تحقق "بفضل الرب".

وكشف البرازيلي أن مواطنه داني ألفيش هو أكثر من قدم له المساعدة منذ انضمامه إلى برشونة، كما أنه كان أحد من أقنعوه بالانضمام إلى النادي الكتالوني.

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