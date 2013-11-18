بيدرو: لم تعجبني تصريحات بلاتر عن رونالدو

وقف بيدرو رودريجيز مهاجم برشلونة في صف كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد بعد تصريحات جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عنه.

وكان بلاتر قد صرح مؤخرا بأنه يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي على كريستيانو، مشيرا إلى أن الثاني ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالقائد في الميدان بعكس الأرجنتيني الذي أمطره بوابل من المديح.

وتسببت تصريحات بلاتر في استياء مسئولي نادي ريال مدريد لاسيما وأن الكشف عنها تم بالتزامن مع الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013 ، والتي ضمت 23 لاعبا على رأسهم ميسي وكريستيانو.

وقال بيدرو لصحيفة "ماركا": "لا أعرف من سيفوز بالكرة الذهبية فالاختيار صعب، ولكني أتمنى أن يفوز بها ميسي لأنه زميلي في الفريق ولأنه أيضا في رأيي أفضل لاعب في العالم".

وتابع "لم تعجبني تصريحات بلاتر، فعليه أن يكون أكثر احتراما، أتفهم أنه يمتلك آراء يجب أن تُحترم أيضا ولكن ما فعله كان خاطئا".