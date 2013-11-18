أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيدرو: لم تعجبني تصريحات بلاتر عن رونالدو

Google+ Print
بيدرو: لم تعجبني تصريحات بلاتر عن رونالدو بيدرو: لم تعجبني تصريحات بلاتر عن رونالدو

وقف بيدرو رودريجيز مهاجم برشلونة في صف كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد بعد تصريحات جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عنه.

وكان بلاتر قد صرح مؤخرا بأنه يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي على كريستيانو، مشيرا إلى أن الثاني ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالقائد في الميدان بعكس الأرجنتيني الذي أمطره بوابل من المديح.

وتسببت تصريحات بلاتر في استياء مسئولي نادي ريال مدريد لاسيما وأن الكشف عنها تم بالتزامن مع الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013 ، والتي ضمت 23 لاعبا على رأسهم ميسي وكريستيانو.

وقال بيدرو لصحيفة "ماركا": "لا أعرف من سيفوز بالكرة الذهبية فالاختيار صعب، ولكني أتمنى أن يفوز بها ميسي لأنه زميلي في الفريق ولأنه أيضا في رأيي أفضل لاعب في العالم".

وتابع "لم تعجبني تصريحات بلاتر، فعليه أن يكون أكثر احتراما، أتفهم أنه يمتلك آراء يجب أن تُحترم أيضا ولكن ما فعله كان خاطئا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع