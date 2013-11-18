وزير الرى: 120 مليون جنيه لإحلال وتجديد الآبار الجوفية بالوادى الجديد

أعلن دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تخصيص 120 مليون جنيه لحل مشاكل إحلال وتجديد الآبار الجوفية فى الوادى الجديد استجابة لشكاوى المزارعين حيث تعانى العديد من القرى بالمحافظة من انخفاض مناسيب المياه بالآبار مما أدى إلى بوار عشرات الأفدنة.

جاء ذلك فى تصريحات للوزير على هامش زيارته لمحافظة الوادى الجديد التقى خلالها مع اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وجمع من المواطنين.

وقال وزير الرى، إنه تم البدء فى توريد 74 طلمبة رفع للمياه لمعالجة انخفاض منسوب المياه فى الآبار، لافتا إلى أنه تم طرح بئر استكشافى جديد بواحة الفرافرة بالمحافظة لتحديد كميات المياه بالخزان الجوفى لمدة مائة عام تستهدف زراعة واستصلاح 70 ألف فدان كمرحلة أولى و80 ألف فدان فى المرحلة الثانية.. مؤكدا أن هذه التجربة تعد نموذجا زراعيا جديدا يضاف إلى الرقعة الزراعية بالوادى الجديد.

وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات لغلق الآبار الجوفية المخالفة من أجل ترشيد استهلاك مياه الرى والحد من عمليات إهدار المياه.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الوادى الجديد على عمل برنامج تحفيزى يتضمن صرف مكافآت مالية مشجعة لأفضل بئر تتم إدارته.