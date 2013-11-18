مدير أمن الإسكندرية: ضبط 10 طبنجات ودانتى مدفع مضادتين للطائرات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط أكبر ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبيعها للعناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة الدخيلة.

وقال اللواء أمين عز الدين مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اليوم الاثنين، إن معلومات وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، مفادها قيام المدعو "عزت مباشر.إ.ا" 30 سنة خراط، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذا من شقة مستأجرة بمنطقة الدخيلة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأضاف اللواء عز الدين، أن حملة من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، برئاسة اللواء ناصر العبد قامت عقب تقنين الإجراءات بضبط المذكور، وبحوزته رشاش محلى الصنع، و10 طبنجات، و4 أسلحة نارية على شكل قلم سحرى، ودانتى مدفع مضادتين للطائرات، و1500 طلقة داخل الورشة، و93 خزينة سلاح مختلف الأنواع، و27 هيكل جسم سلاح محلى الصنع، و21 منزلق لأسلحة نارية مختلفة الأنواع، و101 ماسورة سلاح نارى مختلفة الأنواع معدة للتصنيع، و400 ياى لأنواع مختلفة من الأسلحة، و34 قطعة سلاح أبيض (خناجر –سيوف – مطواة)، و10 مقابض فرد خرطوش، و10 مجلات أجنبية خاصة بتصنيع الأسلحة والذخائر، وجهاز كمبيوتر محمول عليه برامج أفلام عن تصنيع الأسلحة والذخائر، وصاعق كهربائى وقناع واقى من الغاز، بالإضافة إلى كمية من المواد الكيماوية التى تستخدم فى تصنيع الطلقات النارية وبعض الأجهزة والمعدات التى تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية.