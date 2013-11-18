ضبط 2 دانة مدفع و4 سلاح ناري على شكل قلم سحري بمصنع أسلحة بالإسكندرية‎

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الاسكندرية من ضبط 2 دانه مدفع و 4 سلاح ناري على شكل قلم سحري في أحد مصانع الأسلحة النارية الغير مرخصة بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية .

وكانت قد وردت معلومات إلى مديرية أمن الاسكندرية تفيد قيام المدعوعزت مباشر إسماعيل العجمى سن 30 خراط معادن مقيم بدائرة قسم مينا البصل بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية “بدون ترخيص ” متخذاً من شقة مستأجرة بمنطقة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الاجرامي ، حيث قامت حملة من إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وضبط بالشقة عدد من الاسلحة النارية وقطع معده للتصنيع .

وتنوعت الضبوطات بين أسلحة ثقيلة وبين أسلحة بيضاء وقطع معده للتصنيع وهي 10 طبنجات معدله ” أعيره مختلفه 4 سلاح ناري على شكل قلم سحري ، و 1رشاش محلي الصنع ، و 1500 طلقه مختلفة الأعيرة والأنواع و 2 دانة مدفع مضادة للطائرات ، و 93 خزينة سلاح مختلف الأنواع ، و 27 هيكل جسم سلاح محلي الصنع ، و21 منزلق لأسلحه نارية مختلفة الأنواع ، و 101 ماسوره سلاح نارى مختلفه الأنواع معده للتصنيع ، و 400 ياى لأنواع مختلفه من الأسلحة ، و 34 سلاح أبيض عدد { 18 خنجر – 13 مطواه- 3 سيف } ، و 1 مقبض فرد خرطوش و 10 مجله أجنبيه خاصة بتصنيع الأسلحه والذخائر ، و 1 جهاز لاب توب عليه برامج أفلام عن تصنيع الأسلحه والذخائر ، و 1 صاعق كهربائي ، 1 قناع واقى من الغاز .

كما ضبط كمية من المواد الكيماوية التي تستخدم في تصنيع الطلقات النارية بعض الأجهزة والمعدات التي تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية .