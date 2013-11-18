حزب الوفد بالإسكندرية وحلقة نقاش عن الأزمة بين العاملين بالمخابز ومديرية التموين

أكد عبد العال درويش – نائب رئيس الشعبة لأصحاب المخابز على مستوى محافظات مصر ورئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية أنه سوف يتقدم بشكاوي عاجلة إلى وزير التموين ضد تجاوزات مدير مديرية التموين بالإسكندرية ، مشيرا إلى أنه يتصيد الأخطاء لأصحاب المخابز بحجة النظافة ، ويتجاوز الإجراءات القانونية لبنود العقد المبرمة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز ، ويقوم بغلق المخابز دون التدرج في العقوبة ، موضحا أن وكيل وزارة التموين قام بغلق مخبزين فى الكيلو 26 لمدة 15 يوم , متخطيا البند التاسع من العقد.

أضاف رئيس شعبة المخابز – لقد طلبت من المحافظ اللواء طارق مهدي تخفيض مدة العقوبة وقد أمر أن تصبح سبعة أيام بدلا من 15 يوما ، ولكن مدير التموين خالف أمر المحافظ وطبق العقوبة التي وقعها من قبل كاملة ، وهو يعلم أن غلق المخبز سوف يشرد العاملين ويسبب خسارة فادحة لصاحب المخبز.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش حول الأزمة ما بين أصحاب المخابز وعمالها ومديرية التموين بالمدينة والتي نظمها حزب الوفد بالإسكندرية بحضور نادر مجر – نائب رئيس اللجنه العامة والسيد سعيد – سكرتير عام الحزب.

طالب نادر مجر نائب رئيس اللجنة العامة بالوفد - بتعديل منظومة العقود المبرمة بين الوزارة وبين أصحاب المخابز حيث ينص في العقد على أحقية وزارة التموين بإلغاء عقد توريد الدقيق بعد سنة بدون حق الإعتراض من أصحاب المخابز وقد نوة رئيس الشعبة بأن سبب هذا البند كان يرجع إلى رغبة خيرت الشاطر والإخوان المسلمين في إحتكار صناعة الخبز ، وإغلاق المخابز بعد عام من تطبيق هذا العقد و رفع تكلفة الخبز المدعم للجوال من 80 الى 120 جنية ، صرف فارق أسعار السولار وان تقوم وزارة التموين بالإشراف عليه قبل تقديمه للمخابز وذلك بسبب خلطة الزيوت المتبقية والمستخدمة في السيارات الأمر الذي يؤدى إلى أتلاف الماكينات والتجهيزات وإغلاق المخابز لعدم إتباع إجراءات النظافة ، المطالبة بصرف الحوافز المتأخرة منذ عام ، النظر في إيقاف وإسقاط الغرامات التي تم فرضها ظلما وتعسفا على أصحاب المخابز قبل قيام ثورة 25 يناير .

كما طالب مجر بتشكيل لجنة تظلمات فى الإسكندرية تكون مشكلة من مستشار قانوني للمحافظ وعضوية رئيس الشعبة وعضوية أحد مفتشي التموين , للنظر فى الغرامات التي يتم فرضها بصورة تعسفية على أصحاب المخابز وبدون إتباع الإجراءات القانونية والقيام بتطبيقها على الحد الأقصى بدون التدرج في العقوبة وبدون توجيه إنذار أو سماع أقوال لصاحب المخبر , المطلبة بإعادة النظر في الرغيف الطابقى وإنتاجه ، اعتبار جوال الدقيق ينتج 160 رغيف لأنه يحدد سعر الرغيف على اعتبار إنتاجية الجوال بدون النظر الى الفاقد أو ردائة الدقيق ، زيادة حصص المخابز من الدقيق الى 10 أجوال وذلك لأن هناك مخابز تتحصل على ثلاثة أو أربع أجولة دقيق يوميا مما يؤدى إلى ازدحام المخابز وعدم وصول رغيف الخبز الى مستحقة ، تخصيص الجهات الخاصة بالبيئة بان تكون هي المسئولة عن مراجعة مطابقة المخابز بشروط البيئة بدلا من التموين . صرف فارق سعر الرغيف المدعم عن شهر أكتوبر .