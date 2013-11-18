بروتوكول تعاون بين القوات البحرية و”الثروة السمكية” بالسويس

وقع الدكتور شاكر رزق تقي الدين عميد كلية الثروة السمكية بالسويس بروتوكول تعاون مع اللواء بحري أيمن صالح محمد إبراهيم مدير إدرة التدريب بالقوت البحرية وذلك بمقر قيادة القوات البحرية بأبو قير بالإسكندرية .

وأشار بيان صادر من الجامعة أن البروتوكول ينص على الإستعانة بالخبرات و الإمكانيات العملية والتجهيزية المتاحة لدى القوات البحرية لتنفيذ التأهيل البحري ” النظري والعملي ” لطلبة كلية الثروة السمكية جامعة السويس ، وكذلك توفير المناهج البحرية من الكلية البحرية ومعهدالدراسات العليا البحرية لكلية الثروة السمكية،نفيذ دورات مكافحة الحريق وحصر العطب ودورات السلامة المهنية .

شارك فى مراسم توقيع البروتوكول الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس ، والفريق بحري أركان حرب أسامة الجندي قائد القوات البحرية ، وخلال اللقاء تبادل الجانبين تبادل الدروع التذكارية .

كما وافق الطرفان علي ،تنفيذ تدريب عملي لطلبة كلية الثروة السمكية على لنشات تأمين الميناء بقاعدة السويس البحرية ،وكذلك توفير مدرسين من ضباط القوات البحرية لتدريس المناهج التي يتم إعدادها من خلال القوات البحرية لطلبة كلية الثروة السمكية .ويعد توقيع هذا البروتوكول إضافة جديدة لكلية الثروة السمكية بوجه خاص ولجامعة السويس بوجه عام ، ويعتبر أحد خطوات الجامعة الناجحة في الالتحام بالمجتمع ومؤسساته المختلفة.