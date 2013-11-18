محافظ الشرقية : خريطة سريعة لإنهاء مشروعات الرصف والصرف الصحي بالمحافظة

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية وضع خطة عاجلة تشمل خريطة وتوصيف كامل لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها على أرض محافظة الشرقية بهدف رفع معدلات الإنجاز وإعطاء دفعة قوية لسرعة الإنتهاء من مشروعات هذا القطاع الحيوي والهام .

وأشار المحافظ إلى قرب الإنتهاء من ثلاث محطات مياه شرب عملاقة شهر ديسمبر القادم 2013 بمراكز ” منيا القمح 100 لتر ثانية ، الحسينية 350 لتر ثانية ، محطة صبيح 400 لتر ثانية “.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللواء سامي سيدهم نائب المحافظ و زينب حمدي السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق الحاروني السكرتير العام المساعد ، ومديروا مديريات الري والطرق ومشروع الرصف , ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب ومدير المعامل لشركة مياه الشرب ورئيس الإدارة المركزية الهندسية بالديوان العام .

حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ تضم رئيس مركز الزقازيق ورئيس الوحدة المحلية لقرية الزهراء مركز الزقازيق للإجتماع بالعمد والمشايخ للتفاوض مع الأهالي على مساحة 5.5 فدان وافقت عليها الجهات الصحية والبيئية لسرعة إنشاء محطة رفع وشبكات إنحدار لقرية الزهراء لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالقرية .

كما قرر أيضاً تشكيل لجنة أخرى برئاسة اللواء طارق الحاروني السكرتير المساعد للتفاوض مع أهالي الوحدة المحلية لقرية “تلراك ” مركز كفر صقر لإنشاء وحدة ” كومباكت ” لحل مشكلة مياه الشرب بالمنطقة بعد إجراء الدراسات وعمل محضر إجتماع يعرض على المحافظ في حضور رئيس الوحدة المحلية ورئيس المركز والعمد والمشايخ ..

كما وافق المحافظ على سحب عملية رصف طريق الزقازيق – أبو حماد من المقاول المنفذ إذا لم يظهر خلال يومين ويقوم بإنهاء الأعمال وإدخال مقاول آخر وتقوم بتنفيذه هيئة الطرق والكباري على أن تقوم هيئة الطرق والكباري برصف جميع مداخل مدينة الزقازيق على الطرق الرئيسة وسوف يتم وضع لوحات إرشادية عند المداخل باللغة الإنجليزية والعربية لتحويل الزقازيق لمدينة سياحية مع تكثيف التواجد الأمني بمدخل كوبري بردين العلوي لمنع سيارات النقل الثقيل من السير أعلى الكوبري حتى لاينهار مع تطبيق عقوبات من صارمة على المخالفين .

وتعليق لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص .الموافقة على قيام الهيئة القومية للطرق والكباري بترميم وصيانة طريق أبو كبير – الغابة نظراً لتهالكة .

كما قرر المحافظ أن يقوم مشروع الرصف بالمحافظة بعمل ثلاث ورديات خلال 24 ساعة لرفع موارد المشروع ووافق على صرف مبالغ مالية ومتأخرات لدى مجلس المدينة لشراء مستلزمات الرصف للبدء فوراً برصف الشوارع المكلف بها .