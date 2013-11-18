اعتني بشعرك على طريقة النجمة Jessica Alba

بسبب العوامل الجويَّة، وتأثيرات الأطعمة غير الصحيَّة التي تقومين بتناولها، يصعب عليكِ الحصول على الشَّعر الصحيّ. وبالإضافة إلى ما تقدّم، تحول المشاغل اليوميَّة للمرأة، سواء كانت امرأة عاملة أو طالبة أو حتى ربَّة منزل، بينها وبين القيام بروتين صحيح للعناية بالشَّعر.

ولكنَّ نجمة هوليوود Jessica Alba استطاعت تحقيق المعادلة الصَّعبة؛ إذ بالرُّغم من أنَّها أمّ لطفلين، ونجمة عالميَّة في نفس الوقت، استطاعت على الدوام الظُّهور بشعر صحيّ وأنيق. فهي لا تكثر من منتجات الشَّعر، وإنَّما تظهر في معظم الأوقات بشعرها الطبيعيّ الغنيّ بالصحَّة والحيويَّة.

إليكِ خطوات Alba، بعد كلّ حمام، للمحافظة على شعرها دائم الصحَّة والحيويَّة:

1. بعد الاستحمام، اتركي شعركِ مفروداً في الهواء الطلق، حتى يجف طبيعيّاً. فهذه الخطوة من أهم خطوات الحفاظ على الشَّعر من الجفاف. وإذا كنتِ على عجلة من أمركِ، يمكنكِ القيام بتجفيفه بواسطة مجفف الشَّعر، ولكن على الدرجة المتوسِّطة، مع تجنُّب إبقاء المجفف على بقعة واحدة من الشَّعر لأكثر من بضع ثوان.

2. لا تقومي بتمشيط شعركِ فوراً وهو مبلل، بل انتظري قليلاً حتى يقارب الجفاف، ثمَّ قومي بتمشيطه.

3. وعند التمشيط، تجنَّبي استخدام فرشاة بلاستيكيَّة التي تبعث الكهرباء الساكنة حول شعركِ، واستعيضي عنها بمشط بلاستيكيّ واسع الأسنان حتى لا يجرح فروة رأسكِ.

4. غذِّي شعركِ بالكريمات والمرطِّبات الطبيعيَّة. وإذا أردتِ استعمال بعض المنتجات الكيميائيَّة، كالجل أو مثبتات الشَّعر، فتجنَّبي وضعها على فروة الرأس مباشرة، حتى لا تسدّ مسام الرأس وتبطئ عمليَّة نمو وشفاء الشَّعر، واكتفي بوضعها على الأطراف.

5. لا تعتمدي على المنتجات الكيميائيَّة بصورة يوميَّة، فعلى الرُّغم من أنَّ النجمة Alba تحتاج إلى استخدام الكثير من هذه المنتجات، بسبب طبيعة عملها، إلا أنَّها في الأيام الخالية من التصوير تراعي الظُّهور بشعرها البنيّ الطبيعيّ.

6. على الرُّغم من أنَّها أمّ لطفلين، إلا أنَّها تحرص على الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم يومياً، وتعلِّق على هذا الأمر قائلة: "إنَّ الشَّعر شديد التأثُّر بالإجهاد، وعندما كنت أهمل شعري في الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم كان يتعرَّض إلى مشاكل عديدة، من أهمّها الجفاف والتساقط".

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