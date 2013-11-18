مكوّنان استثنائيان لشباب البشرة من Guerlain

اختارت "جيرلان" Guerlain عرض هذين المكوّنين الاستثنائيين اللذين يشكّلان نجميّ مستحضرات العناية بالبشرة المقاومة لعلامات التقدّم في السنّ من "أباي روايال" ABEILLE ROYALE ويتوسّط هذان المكوّنان ابتكارين جذريين يتميّزان بالأصالة والخبرة التقنية. خطوتان محترفتان في مقاومة علامات التقدّم في السنّ مع مفاهيم وأشكال ومفاعيل فريدة من نوعها. مستحضران للعناية بالبشرة مرغوبان بشدّة، عاليا القدرة وغير محدّدان.

علاج تعزيز الشباب لشهر واحد: ربط أباطرة الصين هذا المكوّن بالقدرة على تعزيز الشباب إذ يشكّل مادّة ثمينة فائقة الندرة تنتجها النحلات العاملة. كذلك، يهدف العسل الملكيّ إلى أن يكون الطعام الحصري لملكة النحل خلال حياتها. إنّه كنز فعليّ في قفير النحل ويحتوي على عناصر مغذية مثل السكّر والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية الأساسية والبروتينات والفيتامينات والمعادن.

يكشف مركز أبحاث "جيرلان" Guerlain اليوم عن القدرة الواقية* والمميّزة للعسل الملكيّ لتعزيز معالجة البشرة ومقاومة فقدان مرونتها وتألّقها.

أظهر العسل الملكيّ الحصريّ من "جيرلان" Guerlain Exclusive Royal Jelly قدرته على محاربة تأثير الجزيئات السامّة المشتقّة من أكسدة الليبيدات*. أمّا التأثير الواقي، فهو واضح: العسل الملكيّ يشكّل مكوّناً ممتازاً لحماية الفيبروبلاست من الاعتداءات التي يثيرها التوتّر المؤكسد.

علاج تعزيز الشباب لشهر واحد: بغية مدّ البشرة بجوهر خصائص العسل الملكيّ الحصريّ بأنقى أشكاله، أنتجت "جيرلان" Guerlain علاجاً للعناية بالبشرة لا يضاهي تكامله وأداءه سوى ابتكار التركيبة المذهلة.

يحافظ العسل الملكيّ الثمين الذي يتمّ إنتاجه في القفير المحمي كلياً من العناصر الخارجية على قدراته الغذائية كما هي. كذلك، لجأت "جيرلان" Guerlain إلى وسيلة تغليف متميّزة للمحافظة على قدرة العسل الملكيّ على مقاومة علامات التقدّم في السنّ. وهذه الطريقة التي تشتمل على إنتاج الخرزات التجميلية واحدة تلو الأخرى تمكّن من عزل العسل الملكي في غشاء شفّاف ورقيق للغاية والتحكّم بجرعته وجودته ونضارته حتى تحضير العلاج. ثمّ، يوضع مركّز العسل الملكيّ الشبيه بحبيبات "الكافيار الذهبية" الحقيقية في قلب خليّة على شكل قرص شمع العسل الثلاثي الأضلاع وينتظر مزجه مع العناية المغذيّة والمكمّلة المتجسّدة بالكريم النشط.