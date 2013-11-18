رئيس البرلمان العربى يشارك فى القمة العربية الأفريقية

أعلن البرلمان العربى أن رئيسه أحمد الجروان سيشارك فى الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإفريقية الثالثة التى ستبدأ أعمالها غدا الثلاثاء بالكويت وتستمر لمدة يومين.

وذكر بيان صحفى أصدره مكتب البرلمان بالقاهرة اليوم الاثنين أنه من المنتظر أن يلقى "الجروان" كلمة أمام الجلسة الافتتاحية يؤكده فيها دعم البرلمان العربى لمسعى قاده الدول العربية والإفريقية من أجل الارتقاء بالتعاون العربى الإفريقى إلى مستوى شراكة إستراتيجية.

> وقال البيان إنه من المنتظر أن يؤكد رئيس البرلمان العربى فى كلمته على دور البرلمانيين العرب والأفارقة فى تشجيع أهداف استيراتيجية "شركاء فى التنمية والاستثمار" وإضفاء البعد الشعبى على ما سيتخذه القادة العرب والأفارقة من قرارات بصددها خلال القمة.