وزير الاسكان يقرر تنفيذ جميع الاحكام النهائية الصادرة ضد الوزارة

أصدر المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية اليوم قرارا بتنفيذ جميع الاحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاجهزة التابعة لها بما فى ذلك الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الادارى والمحاكم الادارية ، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ .

> واشار وزير الاسكان فى تصريحات له اليوم الى أن العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الاحكام القضائية المشار اليها كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن.

> ومن ناحية أخرى وافق وزير الاسكان على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى وطبقا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ اول يونيو 2013 والتى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية دون الحاجة الى اللجوء الى لجنة فض المنازعات او المحاكم المختصة ، وسيطبق هذا القرار على كافة الجهات التابعة للوزارة فى ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى .