النيابة تستكمل الاستماع إلى أقوال المصابين و شهود العيان في حادث قطار دهشور

استمعت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أسامة حنفي رئيس النيابة إلى أقوال ماجدة مريد، 60 عامًا من منطقة السلخانة بالفيوم، ومصابة بالعمود الفقري، ونجيَّة معوض كريم 55عامًا ، من الفيوم أيضا وأصيبت بكسر بالقدمين، وعدد من الخدوش والكدمات وشهود العيان لحادث القطار وأكدوا أنهم فوجئوا بالحادث وأن السيارة الميكروباص كانوا عائدين بها من عرس ، وأثناء ذلك كان يوجد على الإتجاه الآخر بطريق القاهرة سيارة مقطورة، قام الاثنان بعبور المزلقان قبل اقتراب القطار برغم من وجود إضاءة وإشارات تحذيرية تفيد قدوم القطار إلا أن الحادث قد وقع وفوجئنا بجثث وأشلاء بجوارنا، وإصابات كثيرة .

كان قطار بضائع محملًا قادمًا من أسوان، اصطدم فجر اليوم الإثنين عند الكيلو 48، على خط الواحات البحرية بسيارتي (ميني باص ونصف نقل) أسفر عن مقتل وإصابة 55 شخصًا.

وكان قد أمر أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية، لفحص آثار حادث قطار دهشور، وتحدد أسباب وقوعه الفنية، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث، وتصوير الأدلة والشواهد الفنية في مكان التصادم.

والنيابة توجه لعاملي المزلقان محمد عمر، وسيد إبراهيم، وسائق القطار، باتهامات القتل الخطأ والشروع فيه، والإهمال الوظيفي، بسبب ترك المزلقان مفتوح والسماح للسيارات بعبور المزلقان وقت مرور القطار .