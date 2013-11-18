كبسة اللحم بالموزات من مطبخ منال العالم

المقادير:

-1 كيلوغرام لحم غنم موزات أو مقطع

-3 كوب أرز بسمتي

-ربع كوب زيت

-3حبة كبيرة بصل شرائح

-6 فص ثوم مهروس

-2 حبة كبيرة بندورة شرائح

-2 قرن متوسط فلفل أخضر شرائح

-2 حبة كبيرة فلفل أحمر شرائح

-2 حبة لومي (الليمون الحامض الأخضر)

-1 ملعقة صغيرة كركم

-1 ملعقة صغيرة قرفة

-1 ملعقة صغيرة هيل

-1 ملعقة صغيرة كمون

-1ملعقة صغيرة كاري

-1ملعقة صغيرة لومي مطحون

-1ملعقة كبيرة ملح

-نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

-2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

للتقديم: لوز / زبيب مقلي

طريقة التحضير:

1- اغسلي الأرز، ثم انقعيه في ماء مملح لمدّة 15 دقيقة.

2 -في طبق صغير، ضعي الكركم والقرفة والهيل والكمون والكاري واللومي والملح والفلفل.قلبي البهارات، ثم انثري نصفها على اللحم، واحتفظي ببقية المقدار للأرز.

3- في قدر متوسطة الحجم، سخني الزيت على نار متوسطة، أضيفي اللحم وشوحيه إلى أن يتغيّر لونه ويجف ماؤه، ثم اخرجي قطع اللحم ودعيها جانباً.

4- أضيفي البصل والثوم، قلبي ليصبح لونهما ذهبياً.

5- أضيفي البندورة، قلّبي لثواني، ثم ضعي قرن الفلفل الأخضر وحبة الفلفل الأحمر واللومي والمعجون.أعيدي قطع اللحم، قلّبيها، واغمري اللحم بالماء. دعيه على نار قوية إلى أن يغلي، ثم غطي القدر ودعي اللحم يطهى لمدة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، وذلك إلى أن ينضج تماماً.

6- استعملي ملعقة ذات ثقوب، أخرجي قطع اللحم بهدوء من المرق.صفّي المرق وأعيديه إلى القدر.أضيفي المزيد من الماء ليصبح المرق بمقدار 5 أكواب.

7- ضعي المرق على النار ليغلي، أضيفي بقية مقدار البهارات.ودعي المرق يغلي.

8- صفّي الأرز وأضيفيه إلى المرق ودعيه يغلي إلى أن يتشرّب المرق.

غطي القدر واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو إلى أن ينضج الأرز.وزّعي اللوز والزبيب.وقدّميه مع اللبن الزبادي.

مدة الطهي90 دقيقة.



(هذه المقادير تكفي لـ6 أشخاص ).

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