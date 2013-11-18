زياد بهاء الدين: إعلان الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد قريباً

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، لافتاً إلى أنها محل دراسة داخل مجلس الوزراء، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على قيمتها.

وأضاف بهاء الدين، أن الحكومة لا تمانع فى ضخ حزم أخرى لتنشيط الاقتصاد فى حالة الانتهاء من المخصصات التى تم ضخها فى المرحلة الأولى، والتى بلغت 29.5 مليار جنيه.

وأشار بهاء الدين إلى أن الحكومة ستسعى خلال الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى، الذى سيعقد بداية الشهر القادم، إلى الترويج للمشروعات التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الحالية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تلك المشروعات.