"جنرال إلكتريك العالمية": ٤٠٠ عامل للشركة بمصر

أكد جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك، أن شركة جنرال إلكتريك ملتزمة بتعزيز تواجدها وشراكتها داخل مصر، والتى تمتد أكثر من أربعة عقود.

وأضاف أن الشركة فخورة بدعم السوق المصرية بمشروعات ذات تكنولوجيات متقدمة ورأس مال كبير، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والوفاء بالطلب المتزايد لمشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية.

وقال إن تكنولوجيات جنرال إلكتريك المتقدمة سوف تعطى قيمة مضافة للمشروع، والذى سيسهم فى خلق فرص عمل للشباب، ويدعم مشروعات البنية التحتية والقطاع التصديرى بمصر.

وأشار إلى أن شركة جنرال إلكتريك لديها 400 عامل فى مصر، وتنتج محركات غاز جنرال إلكتريك 7 جيجا وات من الكهرباء فى مصر، وهو ما يعادل 30% من إنتاج الكهرباء، كما توفر جنرال إلكتريك تكنولوجيا توليد الطاقة المتقدمة وخدمات الصيانة وقطع الغيار وخدمات الإصلاح، كما أن لديها تعاقدات خدمية مع شركة الغاز الطبيعى المسال.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بشركتى جنرال إلكتريك وكاربو القابضة لتوقيع اتفاقيه تعاون إنشاء مشروع تكسير النافتا بنقر الوزارة اليوم.