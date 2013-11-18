أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"جنرال إلكتريك العالمية": ٤٠٠ عامل للشركة بمصر

Google+ Print
"جنرال إلكتريك العالمية": ٤٠٠ عامل للشركة بمصر

أكد جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك، أن شركة جنرال إلكتريك ملتزمة بتعزيز تواجدها وشراكتها داخل ، والتى تمتد أكثر من أربعة عقود.

وأضاف أن الشركة فخورة بدعم السوق المصرية بمشروعات ذات تكنولوجيات متقدمة ورأس مال كبير، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والوفاء بالطلب المتزايد لمشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية.

وقال إن تكنولوجيات جنرال إلكتريك المتقدمة سوف تعطى قيمة مضافة للمشروع، والذى سيسهم فى خلق فرص عمل للشباب، ويدعم مشروعات البنية التحتية والقطاع التصديرى بمصر.

وأشار إلى أن شركة جنرال إلكتريك لديها 400 عامل فى مصر، وتنتج محركات غاز جنرال إلكتريك 7 جيجا وات من الكهرباء فى مصر، وهو ما يعادل 30% من إنتاج الكهرباء، كما توفر جنرال إلكتريك تكنولوجيا توليد الطاقة المتقدمة وخدمات الصيانة وقطع الغيار وخدمات الإصلاح، كما أن لديها تعاقدات خدمية مع شركة الغاز الطبيعى المسال.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بشركتى جنرال إلكتريك وكاربو القابضة لتوقيع اتفاقيه تعاون إنشاء مشروع تكسير النافتا بنقر الوزارة اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه