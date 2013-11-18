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هكذا تألَّقت النجمات في حفل " Governors Awards"

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هكذا تألَّقت النجمات في حفل " Governors Awards" هكذا تألَّقت النجمات في حفل " Governors Awards"

توجَّهت كلّ الأعين على النجمة Angelina Jolie التي تألَّقت مع النجمات على السجَّادة الحمراء لحفل "Governors Awards" مؤخَّراً، حيث ارتدت أنجلينا لونها المفضَّل وهو الأسود لتظهر بفستان رائع من "Versace" نسَّقته مع أقراط ماسيَّة جميلة، فبدت بكامل أناقتها.
ظهرت Amy Adams في نفس الحفل بفستان ناعم من تصميم " Vivienne Westwood"، إلى جانب زميلتها Jennifer Garner التي اختارت فستاناً قصيراً وناعماً باللون الأسود لإطلالتها في هذا الحفل.
شاهدي كيف تألَّقت النجمات في حفل "Governors Awards" مؤخَّراً، ورشحي الأجمل برأيكِ.

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