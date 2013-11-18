30 معطفاً من أجمل ما ظهر على منصَّات العروض لشتاء 2013

في هذه الأجواء الباردة تظهر حاجة كل سيِّدة إلى المعطف المناسب لتتألَّق به في إطلالاتها الشتويَّة، وقد ظهرت مجموعة رائعة من المعاطف على منصَّات العروض العالميَّة لخريف وشتاء 2013، اخترنا من بينها 30 معطفاً أنيقاً في هذا الموضوع.

المعاطف الرسميَّة هي من أبرز اتجاهات هذا الموسم، كتلك التي ظهرت على منصَّة عرض Dsquared²، و Christian Dior ، وLanvin ، كما شاهدنا عدداً من المعاطف ذات الحجم الكبير التي صنع بعضها من الفرو الفاخر على منصَّات عرض Loewe، و Chanel، و Emilio Pucci ، وغيرهم.

تعارف الناس على أنَّ الألوان المحايدة هي الأنسب للشتاء، ولكن ذلك لم يقف في طريق الطَّبعات والألوان المشرقة على بعض المعاطف الشتويَّة، إذ ظهرت بشكل رائع على عدد من منصَّات العروض العالميَّة.

شاهدي معنا أجمل معاطف هذا الموسم، واختاري منها ما يناسب إطلالتكِ.

سيعجبك أيضاً:

Valentino في عرض أزياء خاص في شنغهاي

اختاري أجمل وأسوأ إطلالات النجمة شيرين عبد الوهاب في 2013