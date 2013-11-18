الكشكشات تضفي نعومة على إطلالات النجمات

الكشكشات من التصاميم الناعمة التي شوهدت على منصَّات العروض العالميَّة مؤخَّراً، كما طغت على إطلالات النجمات في إطلالاتهنَّ المختلفة على السجَّادة الحمراء.

لا يمكن أن ننسى إطلالة النجمة Jennifer Garner بفستان بنفسجيّ جميل في حفل "الأوسكار" هذا العام، إذ زيَّنت ظهره كشكشات جميلة وملفتة، كذلك تألَّقت النجمة Rosie Huntington بفستان رائع تغطِّيه الكشكشات الناعمة بالكامل، حيث بدت إطلالتها أميريَّة حالمة.

يمكن أن تدخلي الكشكشات إلى إطلالتكِ اليوميَّة بقميص مميَّز أو فستان قصير كما في إطلالة النجمات Elisabeth Moss، وMiranda Kerr، وSarah Michelle Gellar.

شاهدي الصُّور وأدخلي الكشكشات الناعمة لإطلالتكِ كما فعلت النجمات.

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