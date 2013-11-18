شابي يعلن ترتيب مرشحيه الثلاثة للقب أفضل لاعب في العالم

(إفي) - أعلن شابي هرنانديز نجم خط وسط فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا عن ترشيحه لزميله بالبرسا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2013.

وأوضح شابي في مقابلة نشرت اليوم بصحيفة (سبورت) الكتالونية أنه لو كان الأمر بيده لاختار ميسي في المركز الأول، يليه الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن إيكر كاسياس حارس مرمى الريال هو المعني باختيار المرشحين للكرة الذهبية باعتباره قائدا لمنتخب إسبانيا.

وقال تشافي "ميسي فاز بالجائزة لأربع سنوات متتالية، ويظل حتى الآن أفضل لاعب في العالم بشكل عام، لكن اذا كان الحديث متعلقا بعام 2013 فقط، فهناك تكافؤ في الفرص".

وتبدو فرص ريبيري ورونالدو الأوفر للفوز بجائزة العام الجاري في ظل غياب ميسي عن الصورة لتعدد إصاباته طوال العام.