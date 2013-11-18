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مالاجا مضطر للاستغناء عن أحد لاعبيه من أجل إبراهيم

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مالاجا مضطر للاستغناء عن أحد لاعبيه من أجل إبراهيم مالاجا مضطر للاستغناء عن أحد لاعبيه من أجل إبراهيم

يجد بيرند شوستر المدير الفني الألماني لنادي مالاجا نفسه مضطرا للاستغناء عن أحد النجوم الأجانب بفريقه من أجل التعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب الزمالك.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" شوستر مطالب بالاستغناء عن واحد من المدافعين البرازيلي ويلينجتون والهندوراسي روبرتو شين والتشيلي بدرو موراليس لإفساح المجال أمام إبراهيم.

وطلب شوستر مهلة لتقييم مستوى اللاعب الدولي قبل التحدث مع إدارة ناديه للتعاقد مع صاحب 21 عاما.

وكشفت "ماركا" عن رغبة محمد ابراهيم هي الانتقال إلى الليجا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُذكر إنه في حال إتمام الصفقة سيكون ابراهيم ثاني لاعب مصري يحترف في الدوري الإسباني بعد ميدو الذي تألق مع سلتا فيجو في 2003.

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