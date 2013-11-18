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خضيرا: احتاج إلى الصبر

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خضيرا: احتاج إلى الصبر خضيرا: احتاج إلى الصبر

(إفي) - أعرب سامي خضيرة لاعب الألماني لكرة القدم ونادي ريال مدريد عن تفاؤله بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضح خضيرة في تصريحات اليوم لمحطة (إس دبليو آر) الإذاعية الألمانية: "الأمور كلها ستمضي بخير"، لكنه شدد على أنه الآن يحتاج إلى "التذرع بالصبر".

وخضع لاعب الوسط الدولي لجراحة يوم السبت الماضي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المباراة الودية التي جمعت منتخبي إيطاليا وألمانيا في ميلانو وانتهت بالتعادل بهدف.

وأصيب صاحب الـ26 عاما بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى، أثناء محاولته قطع الكرة من الإيطالي أندريا بيرلو.

وباتت مشاركة خضيرة في بطولة كأس العالم المقبلة، التي تقام في البرازيل العام القادم، محل شك بعد الإصابة التي ينتظر أن تبعده عن الملاعب لنحو ستة أشهر.

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