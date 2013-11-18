غارة جوية تستهدف مواقع لتنظيم القاعدة باليمن

نفذ الطيران الحربى اليمنى غارات جوية فى طلعات طيران منخفض على مناطق تتواجد بها تجمعات العناصر المسلحة والإرهابيون المرتبطين بتنظيم القاعدة بلودر والمحفد محافظة آبين جنوب اليمن، حيث حلق طيران على ارتفاع منخفض بهدف التصوير وتحديث المعلومات حول تجمعات وتحركات هذه العناصر الإرهابية.

وقال مصدر عسكرى رفيع المستوى بوزارة الدفاع اليمنية- اليوم الاثنين، إن عددا من المناطق شمال اليمن شهدت حالة من الهدوء الحذر وسط تصعيد أمنى على مدار الاربع والعشرين ساعة الماضية وذلك بعد أن لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية عشر آخرون بعد تجدد قصف لجماعة الحوثى على مسجد مركز علوم الحديث ببلدة دماج شمال اليمن، حيث تتواصل المعارك بين مسلحين قبليين وجماعة الحوثى، وتشهد المناطق الغربية من المحافظة صعدة تحركات لحشود إذ يواصل رجال القبائل الاحتشاد فى الجهة الغربية من المحافظة لفرض حصار على الحوثيين هناك.

> وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمكلاء جنوب شرق اليمن بالتنسيق مع قوات الأمن الخاصة فى نقطة عبد الله غريب تمكنت من ضبط سيارة هيلوكس تحمل 15 قاذف (اربى جى) كانت مخبأة داخل كراتين خاصة بالقات.

> وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى إن السيارة الهيلوكس كانت متجهه إلى مأرب وتتبع بائعى القات من منطقة رداع، وأن قوات الأمن الخاصة تمكنت الليلة الماضية أيضا من ضبط وحدة نقل بأمانة العاصمة صنعاء محملة ببضائع منتهية الصلاحية كما ضبطت الأجهزة الأمنية فى نقطة يسلح وحدة نقل أخرى محملة بالخمور وقد تم إيصال السيارتين إلى الأجهزة المختصة.

> ومن جانبه. . أكد المتحدث باسم السلفيين بدماج شمال اليمن الشيخ سرور الوادعى، أن منطقة دماج تتعرض يوميا وحتى أمس للضرب بقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، موضحا أن مليشيات ومسلحى الحوثى قصفت مساء أمس منزلا لأحد أهالى دماج ما أدى إلى إصابة أطفاله بعدة جروح مختلفة، مشيرا إلى أن القصف الحوثى مازال مستمرا على المنطقة بشكل متقطع بين الحين والأخر.

> وفى شأن متصل بتصعيد ميليشيات الحوثى. . أفاد مصدر قبلى فى محافظة حجة أن عناصر الحوثى المتمركزة فى مديرية مستبأ بمحافظة حجة اختطفت عشرة أشخاص من أبناء حجور أثناء عودتهم من مديرية حرض إلى عاهم.