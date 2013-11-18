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الداخلية اليمنية تتمكن من إحباط مخطط إرهابى فى زنجبار

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الداخلية اليمنية تتمكن من إحباط مخطط إرهابى فى زنجبار الداخلية اليمنية تتمكن من إحباط مخطط إرهابى فى زنجبار

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية فى محافظة أبين تمكنت من إحباط مخطط إرهابى وتفكيك حزامين ناسفين فى منطقة حصن شداد بمديرية زنجبار التابعة لمحافظة أبين جنوب اليمن.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية، بأن الحزامين الناسفين كانا موضوعين بداخل شوال ويتصلان بتليفون سيارة وبطارية، وتم العثور عليهما بداخل حرش أشجار يقع على بعد 500 متر من موقع تابع للجان الشعبية، لافتا النظر إلى أن فريقا من سلاح المهندسين قام بالتعامل مع الحزامين الناسفين وإبطال مفعولهما، فيما تتواصل الإجراءات لمعرفة المتورطين بهذا العمل التخريبى وضبطهم.

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