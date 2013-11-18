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الأردن ينفى عزمه تحويل مخيم الزعترى للاجئين السوريين لمدينة

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الأردن ينفى عزمه تحويل مخيم الزعترى للاجئين السوريين لمدينة الأردن ينفى عزمه تحويل مخيم الزعترى للاجئين السوريين لمدينة

نفى الأردن، على لسان وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم د.محمد المومنى، اليوم، الاثنين، أن يكون هناك توجه لتحويل مخيم الزعترى بمحافظة المفرق شمال شرق عمان إلى مدينة.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب أدلى به المومنى للموقع الإلكترونى لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم، تعقيبا على ما تردد عن أن الحكومة تشاورت مع منظمات دولية راعية للاجئين بخصوص تحويل المخيم لمدينة وأن هذه المنظمات لم تمانع.
> من جهته، نفى ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فى الأردن آندرو هاربر أن تكون المنظمة الأممية ترغب فى تحويل الزعترى إلى مدينة، قائلا "لا نريد تحويل الزعترى إلى مخيم دائم بل نتمنى إغلاقه بأسرع وقت ممكن وأن يعود السوريون لبلادهم بكرامتهم وبأمن وسلامة".
> وقال هاربر، فى تصريحات، "لا نية لدى المفوضية لإطلاق أية مدينة لأن هذا قرار يعود للحكومة والشعب الأردنيين وليس للمنظمات الدولية"، معتبرا أن الأردن عمل بشكل ممتاز فى مجال حماية اللاجئين السوريين ومساعدتهم وأن كل ما تفعله المفوضية هو التأكد من أن السوريين يتمتعون بالحماية وأن المساعدة التى نقدمها لهم مستدامة.
> وأشار إلى أنه بالرغم من أن المفوضية تقوم بكل ما هو ضرورى لتوفير البنية التحتية المناسبة والمدارس والمستشفيات فى الزعترى، إلا أن هذا لا يعنى توطينهم بشكل طويل المدى. وقال "إن المفوضية لا تزال تقوم بمهامها لتحسين حياة اللاجئين ومستمرة فى استثمارها فى المخيم، إلا أن هذا لا يعنى أننا نريد بقاءهم إلى الأبد بل نستثمر لتكون لديهم ظروف حياة معقولة".
> ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سورى، فضلا عن وجود ما يزيد على 600 ألف سورى قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.
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