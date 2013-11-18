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وزير النقل : 20 ألف جنيهًا تعويض لضحايا حادث قطار دهشور

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وزير النقل : 20 ألف جنيهًا تعويض لضحايا حادث قطار دهشور وزير النقل : 20 ألف جنيهًا تعويض لضحايا حادث قطار دهشور

الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل

 

وجه الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بتأمينات هيئة السكك الحديدية لضحايا حادث قطار دهشور الذي وقع أمس.
> وقالت وزارة النقل في بيان لها اليوم إن الدميري انتقل لمعاينة الحادث ووجه بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات حيث سوف سيتم صرف مبلغ 20 ألف جنيه لاسرة المتوفي ونسبة من هذا المبلغ للمصابين طبقاً لحالة الاصابة واستمراريتها .

وأضاف البيان أن وزير النقل وجه بسرعة إنشاء كوبري علوي على هذا الطريق فوق خط السكك الحديدية، على ان يتم الانتهاء منه قبل يونيو من العام القادم على الرغم من عدم وجود كثافة عالية لحركة القطارات على هذا الخط .

وتقدمت وزارة النقل وهيئة السكة الحديد بخالص التعازى لأهالي هذا الحادث وسرعة الشفاء للمصابين، وأهابت بالمواطنين مراعاة قواعد وقوانين المرور المنظمة للحركة على المزلقانات، مؤكدة أنها تتعاون مع سلطات التحقيق وتسخر كافة إمكانيات الوزارة لتسهيل عملية التحقيق .

وأشار البيان إلى ان قيادات هيئة السكك الحديدية انتقلت إلى موقع الحادث للمعاينة كما تم توجيه المعدات والاوناش لموقع الحادث وتم سحب القطار من الخلف بعد تصريح النيابة واستعداد السكة للمسير.

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