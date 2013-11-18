شرابي يتقدم بطلب للموافقة على السماح لوسائل اﻹعلام بتغطية ونقل وقائع محاكمته

تقدم المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر” بطلب إلى المستشار محفوظ صابر، رئيس مجلس التأديب للموافقة على السماح لوسائل اﻹعلام بتغطية ونقل وقائع محاكمته.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر إحالة المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر” إلى التأديب، بعد أن تلقى بلاغات من عدة قضاة تتضمن اتهامات لشرابي من بينها التحريض على العنف ضد المتظاهرين في ثورة 30 يونيو؛ وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي قبل إعلانها رسميا وممارسة العمل السياسي.

ومن المعروف أن قرار إحالة شرابي للتأديب يمهد لفصله من القضاء، في حين أن الإحالة إلى الصلاحية تعني نقل المستشارين إلى وظائف حكومية بالوزارات والهيئات العامة بعيدا عن السلك القضائي.