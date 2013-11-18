غضب أهالي القرنة بالأقصر بعد تراجع المحافظ عن قرار إقالة رئيس المدينة

يجتاح أهالي مركز ومدينة القرنة بالأقصر الغضب نتيجة تراجع اللواء طارق سعدالدين محافظ الأقصر عن تنفيذ قراراه بإقالة رئيس مركز ومدينة القرنة من منصبه وندبه للعمل بإدارة الصحة .

وكان قد تظاهر العشرات من أهالي منطقة قرنة مرعي غرب الأقصر أمام ديوان المحافظة ، أمس الأحد ، للمطالبة بأراضيهم والتعويضات التي تقررت لهم مقابل منازلهم التي هجروا منها قبل 5 سنوات .

> حيث طالب المتظاهرون بسرعة تسليمهم الأراضى والتعويضات المقررة لهم أو العودة لمنازلهم الواقعة بمنطقة القرنة الأثرية ، كما طالبوا تصحيح الأوضاع الغير قانونية الموجودة في محضر اللجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 1014 لسنة 2009 سابق الذكر و تعويض أهالي قرنة مرعي تعويضا عادلا جابرا للضرر ، و محاسبة كل المسئولين أي كانت صفتهم ممن تسببوا في وجود كل الوقائع الغير قانونية و تقديمهم لجهات التحقيق المختصة .

وكشف أهالي قرنة مرعي عن استمرار أزمتهم برغم تلقيهم لوعود من 4 محافظين تعاقبوا على الأقصر منذ العام 2009 ، مشيرين إلى أن استلام الأراضي والتعويضات اقتصر على أصحاب الكبار وأصحاب النفوذ منهم ، وضياع حقوق البسطاء منهم . مطالبين اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بوضع حد لمعاناتهم التي اتهموا رئيس مدينة القرنة العميد أحمد معوض ، وبعض أعضاء اللجان الشعبية بالمسئولية عنها .

عقب ذلك قام المحافظ بمقابلة بعض من أهالي القرنة وإصدر قرارا بندب العميد أحمد معوض رئيس مركز القرنة إلى مديرية الصحة وفرح الأهالي بهذا القرار ووعد المحافظ بحل مشاكلهم بشكل سريع .

وفوجئ الأهالي بتراجع المحافظ عن القرار مما أصابهم بالحزن والغضب لأن رئيس مركز القرنة لا يتعاطف مع قضيتهم ولم يحلها على مدار السنوات السابقة .