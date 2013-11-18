عادل لبيب : 876 ألفا و823 حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ الثورة حتى الآن

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وبجميع المحافظات بلغ 876 ألفا و823 حالة بمساحة تعدت ال38 ألف فدان، وذلك منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى يوم الخميس الماضي، مشيرا الى ان إجمالي ما تم إزالته من تعديات في هذه الحالات بلغ 89 ألف حالة بمساحة 5 ألاف فدان.

> وقال لبيب – في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ”إن عدد الحالات المتبقية ولم يتم إزالتها بلغ أكثر من 796 ألف حالة بمساحة 33 ألف فدان، كاشفا عن أن عدد التعديات في محافظة المنوفية يعتبر من أكبر التعديات على مستوى الجمهورية، حيث بلغت أكثر من 124 ألف حالة تعد، وأن أقل التعديات كانت في محافظة شمال سيناء حيث بلغت 3 حالات، لافتا إلى أن هناك محافظتين لم يتم رصد حالات تعد بهما وهما محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر”.

> وأكد أن هناك تقريرا أسبوعيا يصل إليه من جميع المحافظين، وأن هناك تعليمات واضحة وحاسمة بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، موضحا أن مشروع قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتغليظ العقوبة يتم حاليا مناقشته في اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء.

كما أوضح أن مشروع القانون يغلظ عقوبة التعدي من جنحة إلى جناية، وينص على حظر مالك الأرض الزراعية أي كانت صفته إقامة أي مباني أو منشأت أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي “البور”، مشددا على أنه من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة التي تقدر ب500 ألف جنيه، كما يمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين والتي ستطبق على الجميع أي كانت حجم مساحة التعدي.

وسيتضمن الحكم أيضا إزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وفى حالة قيام المخالف بإعادة الأراضي الزراعية إلى الحالة التي كانت عليها صالحة للزراعة، يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم.