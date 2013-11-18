قوى ثورية بالمنوفية تدعو للاحتشاد لإحياء ذكرى “محمد محمود”

أعلنت عدد من القوى الثورية بالمنوفية وهم” اتحاد الشباب الاشتراكى – حركة شباب 6 ابريل أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية –حركة تمرد – حركة شباب لا للصمت – حملة لا للفساد ” فى بيان مشترك ، اليوم عن مشاركتهم فى فاعليات إحياء الذكرى الثانية لشهداء محمد محمود بالمنوفية.

ودعى البيان المشترك للاحتشاد غدا أمام جامعة المنوفية الساعة 11 صباحا للمشاركة فى مسيرة أطلقوا عليها ” مسيرة ملحمة محمد محمود ” لتجوب شارع الإستاد أشهر شوارع مدينة شبين الكوم للتأكيد على القصاص العادل لجميع شهداء الثورة وللمطالبة بمحاسبة قيادات المجلس العسكرى السابق والمطالبة بالسعى لتحقيق أهداف ثورة يناير “العيش والحرية والعدالة الأجتماعية والكرامة الأنسانية “.