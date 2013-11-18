أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قوى ثورية بالمنوفية تدعو للاحتشاد لإحياء ذكرى “محمد محمود”

Google+ Print
قوى ثورية بالمنوفية تدعو للاحتشاد لإحياء ذكرى “محمد محمود” قوى ثورية بالمنوفية تدعو للاحتشاد لإحياء ذكرى “محمد محمود”

 

أرشيفية

أعلنت عدد من القوى الثورية بالمنوفية وهم” اتحاد الشباب الاشتراكى – حركة شباب 6 ابريل أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية –حركة تمرد – حركة شباب لا للصمت – حملة لا للفساد ” فى بيان مشترك ، اليوم عن مشاركتهم فى فاعليات إحياء الذكرى الثانية لشهداء محمد محمود بالمنوفية.

ودعى البيان المشترك للاحتشاد غدا أمام جامعة المنوفية الساعة 11 صباحا للمشاركة فى مسيرة أطلقوا عليها ” مسيرة ملحمة محمد محمود ” لتجوب شارع الإستاد أشهر شوارع مدينة شبين الكوم للتأكيد على القصاص العادل لجميع شهداء الثورة وللمطالبة بمحاسبة قيادات المجلس العسكرى السابق والمطالبة بالسعى لتحقيق أهداف ثورة يناير “العيش والحرية والعدالة الأجتماعية والكرامة الأنسانية “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا