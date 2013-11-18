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القبض على الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب بتهمة الإنتماء لـ ” الإخوان “

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القبض على الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب بتهمة الإنتماء لـ ” الإخوان “ القبض على الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب بتهمة الإنتماء لـ ” الإخوان “

الدكتور جمال عبد السلام

 

ألقت قوات الأمن، صباح اليوم الإثنين، القبض على الدكتور جمال عبدالسلام، الأمين العام لنقابة الأطباء، بتهمة “الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور والتحريض على أعمال عنف”

وطالب نجله جهات التحقيق بالكشف عن الأسباب لإعتقاله،والإفراج الفوري عنه.

من جانبها أدانت نقابة الأطباء ، في بيان لها، قبل قليل، اعتقال أمينها العام وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الأطباء المعتقلين على خلفية سياسية.

وأكد البيان تمسك النقابة بعودة الحريات كاملة ورفضها جميع الأساليب القمعية التي تتم في حق الأطباء الذين يعبرون عن رأيهم وحريتهم التي يكفلها الدستور والقانون.

ويعتبر الدكتور جمال عبدالسلام من أشهر الأطباء في العمل الإغاثي داخل وخارجها، حيث يشغل منصب أمين عام مساعد اتحاد الأطباء العرب، ويرأس لجنة الإغاثة الإنسانية بالاتحاد ومدير لجنة القدس.

كان مصدرأمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية قد أعلن فى وقت سابق من اليوم أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على معاذ نجل القيادى الإخوانى حسن مالك.
> وأوضح المصدر الأمنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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أونا

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