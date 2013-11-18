مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب أخر بينهم عريف بالقوات المسلحة نتيجة حادث تصادم بطريق ” كفر داوود – السادات ” بمدخل قرية دمشلى بسبب السرعة الجنونية وتم نقل المصابيين إلى مستشفى منوف العام.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث منوف يفيد بوصول كل من فادي أشرف 20 سنة طالب بكلية التربية ” مصابا بنزيف بالمخ ” وتوفي عقب وصولة إلى المستشفى ، مجدي مختار 35 سائق ” جثة هامدة ” وعبد الحميد الشحات 23 سنة عريف بالقوات المسسلحة مصابا باشتباه مابعد الإرتجاج .

وبسؤال محمد سعيد 33 سنة مسعف بمرفق اسعاف منوف قرر بنقل المذكورين اثر حادث تصادم بطريق ” كفر داوود – السادات ” امام مدخل قرية دمشلى ، وتم إخطار الشرطة العسكرية وتحرير محضر يحمل رقم 2 أحوال قسم منوف .