أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية

  • 12
Google+ Print
مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية

أرشيفية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب أخر بينهم عريف بالقوات المسلحة نتيجة حادث تصادم بطريق ” كفر داوود – السادات ” بمدخل قرية دمشلى بسبب السرعة الجنونية وتم نقل المصابيين إلى مستشفى منوف العام.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث منوف يفيد بوصول كل من فادي أشرف 20 سنة طالب بكلية التربية ” مصابا بنزيف بالمخ ” وتوفي عقب وصولة إلى المستشفى ، مجدي مختار 35 سائق ” جثة هامدة ” وعبد الحميد الشحات 23 سنة عريف بالقوات المسسلحة مصابا باشتباه مابعد الإرتجاج .

وبسؤال محمد سعيد 33 سنة مسعف بمرفق اسعاف منوف قرر بنقل المذكورين اثر حادث تصادم بطريق ” كفر داوود – السادات ” امام مدخل قرية دمشلى ، وتم إخطار الشرطة العسكرية وتحرير محضر يحمل رقم 2 أحوال قسم منوف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا