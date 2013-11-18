صفاء سلطان: مشروعي كمغنية مازال قائماً

عمان | سميرة حسنين | تصوير: سلطان سلطان ماكياج وشعر | نعمة القيسي

في هذا الجزء من لقاء " سيدتي نت" مع "صفاء سلطان "تكشف النجمة عن أرائها الخاصة فتختار أجمل وأقوى عمل خليجي في رمضان 2013وأقوى عمل درامي مصري تابعته، إضافة إلى الفنان الذي تحلم بالعمل معه ،إليكم نص اللقاء:

هل سيكون هناك موسم رابع منه؟

نعم، سمعت بذلك لكني لست متأكدة تماماً.

لماذا لم يعرض مسلسلك الخليجي الفانتازي «الحرير والنار»؟

كان من المقرر أن تعرضه قناة أبو ظبي حصرياً. لكن تعثّر تسويقه في آخر لحظة مع أن أهم الفضائيات العربية طلبته بسعر جيد، وهو أول دراما خليجية فانتازية من نوعها، وأتوقّع له نجاحاً ساحقاً عند عرضه.

ما أجمل وأقوى عمل خليجي في رمضان 2013؟

مسلسل «لن أطلب الطلاق» للفنانة هدى حسين التي أحب أداءها جداً وشدّني بقصته الغريبة وتابعته من الحلقة الأولى للأخيرة.

وما أقوى عمل درامي مصري تابعته؟

مسلسل «حكاية حياة» للفنانة غادة عبد الرازق، ولم أرَ كما قال البعض نهايته غريبة بل كانت نهايته حلوة ومستفزّة، أضحكتني نهايته، فلقد استطاعت هذه المجنونة جعلنا نعيش عالمها.

تعتقدين أن غادة عبد الرازق تألقت هذا العام أكثر من يسرا؟

نعم، لقد تابعت مسلسليهما، وغادة تألقت أكثر من يسرا.

من هو الفنان الذي تحلمين وتتمنين العمل معه؟

زعيم الكوميديا والفن عادل إمام.

عندك موهبة كوميدية؟

نعم، ونجحت باللون الكوميدي في مسلسل «مطلوب رجال» الذي أديت فيه دور فتاة مرحة، والكل أحبني فيه كثيراً. كما نجحت أيضاً في مسلسلات: «كسر الخواطر» و«رومانتيكا» و«مرايا» المعروف بطابعه الكوميدي.

عادل إمام باللون الكوميدي، فمن هو الفنان الذي تحلمين بالعمل معه بالدراما الاجتماعية؟

بالطبع الفنان الأكثر من رائع الدكتور يحيى الفخراني.

وفي الحقيقة، أنا أتمنى العمل مع عادل إمام ويحيى الفخراني وخالد الصاوي وخالد صالح لأني أعشق أداءهم جداً كمشاهدة وكممثلة.

ومن جيل الشباب من هم النجوم الذين ترحّبين بالتعاون معهم؟

أحمد حلمي وأحمد السقا وأحمد عز وأحمد مكي وكريم عبد العزيز.

ومن الفنانات المصريات؟

ياسمين عبد العزيز لأنني أحبها جداً، وأحب عفويتها وأحب أداءها، وتليق بها البطولة الأولى.

لماذا تراجعت عن احتراف الغناء بعد فشل مشروع تقديمك «فيديو كليب» مع الفنان التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر بعد أن «انتصرت» عليك ديانا كرزون بالتعاقد معه والتنصل من توقيعه معك؟

مشروعي كمغنية مازال قائماً لم يلغَ لكنه أرجىء ليس إلا.

اليوم ذهب زمن الأسمر فمن الفنان التركي الذي تفكرين في الاستعانة به؟

غيّرت رأيي، لم أعد أفكر بالاستعانة بممثل تركي بأي «فيديو كليب» لي. وسر نجاح ساروهان هو صوت الفنان السوري عاصم حواط، والأسمر بعد دفع ديانا كرزون له 50 ألف دولار أميركي أراد أن يصوّر مع كلينا لأنه وقّع معي قبلها مقابل أجر 20 ألف دولار لكني رفضت.

ولماذا لم ترفعي أجره ليبقى معك؟

فقدت احترامي له جراء تنصّله من اتفاقه وتوقيعي معه، ولست مضطرة للتعامل مع إنسان لا أحترمه.

هل جعلك تصرفه تتخذين موقفاً ضد النجوم الأتراك؟

أبداً، لكني أحب أكثر نجوم سوريا أصحاب النجاح الحقيقي. والأتراك يدينون بشهرتهم في العالم العربي لهم.

خضت تجربة دبلجة الدراما التركية مرة واحدة فقط في «الحب الضائع» وكنت صوت بطلته سيلين سيفان الشهيرة بمنار. فلو دفع لك مبلغ جيد تكررين التجربة؟

نعم، قد أكرر تجربة دبلجة الدراما التركية بصوتي إن دفع لي مبلغ كبير لأن الدوبلاج لا يحقّق دخلاً جيداً للعاملين فيه.

من الفنانة التركية التي تحبين أداءها ومستعدة لدبلجة صوتها إذا طلب منك ذلك؟

بيرين سات التي أدّت بشكل رائع دور فاطمة، والتي قدمت بجرأة دور سمر قبله في «العشق الممنوع». وتعجبني أيضاً توبا بيوكستون الشهيرة بلميس حيث طالبني ناس كثر بدبلجة صوتها لأنهم يجدون فيها ملامح تشبهني.

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