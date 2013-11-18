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ظهور أعراض الغدة النكافية على 11 طالب بمدرسة ابتدائي بدار السلام بسوهاج‎

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ظهور أعراض الغدة النكافية على 11 طالب بمدرسة ابتدائي بدار السلام بسوهاج‎ ظهور أعراض الغدة النكافية على 11 طالب بمدرسة ابتدائي بدار السلام بسوهاج‎

اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج

 

ظهرت أعراض مرض الغدة النكافية على 11 طالب بإحدى مدارس سوهاج.

وقد تلقي اللواء ابراهيم صابر، مدير امن سوهاج، اخطارا من مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ من احمد عبد الغفار دردير محمد، والبالغ من العمر 43 سنة، ناظر مدرسة البلابيش المستجده الابتدائية، ويقيم بذات الناحية بظهور اعراض مرض الغدة النكافية على بعض طلاب المدرسة. وهم ( “احمد عنتر احمد توفيق ،و رويدا كرم سقيف” طالبين بالصف الرابع ،و “بشار الاسد محمود محمد ،و سلام محمد عبد العاطي سليمان ،و أبو الحسن خلف حمدي ، زياد فيصل شكري سباق ،و مصطفي النبوي احمد ،و محمد احمد عبد الرحيم” طلاب بالطف الثالث ،و “محمد مريد توفيق ،و ياسين ناصر عبد المنعم” طالبين بالصف الثاني ،و يوسف ياسر شاكر طالب بالصف الأول).

تم اخطار الادارة الصحية وتوقيع الكشف الطبي على المذكورين وصرف العلاج اللازم لهم وقامت ادارة المدرسة بمنحهم راحة بمنازلهم لمدة 15 يوم .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4423 اداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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