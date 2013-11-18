وصفة مبتكرة لـ "تارت" الجوز والعسل

المقادير:

-175 غراماً من الدقيق

-قبضة من الملح

-ملعقة طعام من السكر الناعم

-100 غرام من الزبدة

-صفار بيضة

للحشو:

-300 غرام من الجوز المقطّع

-75 غراماً من الزبدة الطريّة

-ملعقتا طعام من الدقيق

-ملعقتا طعام من العسل

-75 غراماً من السكر الناعم

-3 بيضات

للتزيين:

-قليل من العسل والكريما الطازجة

طريقة التحضير:

1- لإعداد العجينة: يضاف كلّ من الدقيق والملح والسكر الناعم والزبدة في الخلاط الكهربائي، وذلك حتى يصبح هذا المزيج شبيهاً بفتات الخبز. وأثناء الخلط، يضاف صفار البيضة وملعقتا طعام من الماء، وذلك حتى تتجانس المكوّنات.

يعجن برفق، ثم يغلّف بالنايلون لمدّة 20 دقيقة.

2- تفرد العجينة حتى تغطّي الصينية، وتوضع في البرّاد لدقائق، وذلك حتى يحمى الفرن.

3- يحمّى الفرن على حرارة 190 درجة مئوية، يسخّن ورق الخبز، وتصفّ العجينة وتضاف كريات الخبز، وذلك لمدّة 15 دقيقة. ثم، يزال ورق الخبز والكريات، وتبقى العجينة لـ 8 دقائق إضافية.

4- لإعداد الحشو: يخفق كلّ من الزبدة والدقيق والعسل والسكر الناعم، ثم يضاف البيض، مع الإستمرار في الخفق، وتثر كميّة من الجوز.تحشى العجينة بهذا المزيج، ثم تضاف الكميّة المتبقّية من الجوز.

5- يتمّ إدخال العجينة إلى الفرن لمدّة 25 دقيقة، ثم تدع جانباً خارج الفرن لمدّة 15 دقيقة. بعدها، تقطّع ويضاف المزيد من العسل والكريما الطازجة إليها قبل التقديم.

نصيحة "الشيف":

يمكن حفظ هذه التارت في الثلاجة، بعد تغليفها، لمدّة شهرين.

(هذه المقادير تكفي لـ 12 شخصاً).

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