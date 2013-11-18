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القمامة تحاصر مدارس مدينة طنطا

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القمامة تحاصر مدارس مدينة طنطا القمامة تحاصر مدارس مدينة طنطا

تحاصر أكوام القمامة أسوار العديد من مدارس مدينة طنطا، دون اهتمام من إدارات المدارس، أو مراعاة من قبل مجلس المدينة، وتزايدت أزمة مشكلة القمامة فى مدينة طنطا، وأصبحت سمة أساسية فى جميع الشوارع.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" العديد من أكوام القمامة بجوار مدارس الشهيد محمد كمال، فى شارع بطرس بحى ثان طنطا، مما تسبب فى احتواء الحشرات والقطط، والغريب أن القمامة يعلوها لافتة كبيرة كتبتها المدرسة "النظافة من الإيمان". كما غطت أكوام القمامة سور مدرسة القصراوى التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وحاصرت المدخل الرئيسى من ناحية الشارع، ونفس الأمر فى شارع المدارس أمام مدرسة السيدة عائشة، ومدرسة الثانوية للبنات.

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مصر 365